秘魯新索爾兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌冰島克朗的匯率目前為36.894，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.508%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌冰島克朗的匯率波動，在26-07-2024高見36.986，並在24-07-2024低見36.467。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.544%。