秘魯新索爾兌海地古德匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌海地古德的匯率目前為35.051，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.313%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌海地古德的匯率波動，在21-07-2024高見35.228，並在24-07-2024低見34.711。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.530%。