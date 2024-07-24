秘魯新索爾兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌甘比亞達拉西的匯率目前為18.309，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.262%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌甘比亞達拉西的匯率波動，在26-07-2024高見18.359，並在24-07-2024低見17.955。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了1.289%。