秘魯新索爾兌人民幣匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌人民幣的匯率目前為1.937，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.156%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌人民幣的匯率波動，在26-07-2024高見1.942，並在25-07-2024低見1.912。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.470%。