秘魯新索爾兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌智利比索的匯率目前為254.809，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.691%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌智利比索的匯率波動，在26-07-2024高見254.809，並在25-07-2024低見250.556。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.621%。