秘魯新索爾兌不丹努扎姆匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌不丹努扎姆的匯率目前為22.369，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.098%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌不丹努扎姆的匯率波動，在26-07-2024高見22.434，並在24-07-2024低見22.135。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.467%。