秘魯新索爾兌阿塞拜疆馬納特匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌阿塞拜疆馬納特的匯率目前為0.454，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.126%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌阿塞拜疆馬納特的匯率波動，在26-07-2024高見0.455，並在24-07-2024低見0.450。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.539%。