巴拿馬巴爾博亞兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌烏干達先令的匯率目前為3,728.550，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.908%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌烏干達先令的匯率波動，在25-07-2024高見3,740.860，並在22-07-2024低見3,694.040。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.359%。