巴拿馬巴爾博亞兌千里達及多巴哥元匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌千里達及多巴哥元的匯率目前為6.778，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.065%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌千里達及多巴哥元的匯率波動，在24-07-2024高見6.791，並在26-07-2024低見6.759。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.266%。