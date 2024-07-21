巴拿馬巴爾博亞兌阿曼里亞爾匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌阿曼里亞爾的匯率目前為0.385，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.009%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌阿曼里亞爾的匯率波動，在21-07-2024高見0.385，並在21-07-2024低見0.385。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.012%。