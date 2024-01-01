巴拿馬巴爾博亞兌緬甸緬元匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌緬甸緬元的匯率目前為2,101.280，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌緬甸緬元的匯率波動，在23-07-2024高見2,103.000，並在22-07-2024低見2,101.130。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.082%。