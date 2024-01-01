巴拿馬巴爾博亞兌洪都拉斯倫皮拉匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌洪都拉斯倫皮拉的匯率目前為24.762，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.049%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌洪都拉斯倫皮拉的匯率波動，在25-07-2024高見24.807，並在22-07-2024低見24.760。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.149%。