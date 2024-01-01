巴拿馬巴爾博亞兌港元匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌港元的匯率目前為7.806，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.052%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌港元的匯率波動，在21-07-2024高見7.811，並在25-07-2024低見7.804。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.023%。