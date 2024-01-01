巴拿馬巴爾博亞兌汶萊元匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌汶萊元的匯率目前為1.343，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.193%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌汶萊元的匯率波動，在22-07-2024高見1.346，並在24-07-2024低見1.342。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.119%。