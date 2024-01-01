巴拿馬巴爾博亞兌阿塞拜疆馬納特匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌阿塞拜疆馬納特的匯率目前為1.699，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.015%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌阿塞拜疆馬納特的匯率波動，在26-07-2024高見1.701，並在25-07-2024低見1.699。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.118%。