阿曼里亞爾兌南非蘭特匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌南非蘭特的匯率目前為47.497，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.031%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌南非蘭特的匯率波動，在25-07-2024高見48.069，並在22-07-2024低見47.283。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.432%。