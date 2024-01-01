阿曼里亞爾兌千里達及多巴哥元匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌千里達及多巴哥元的匯率目前為17.606，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.056%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌千里達及多巴哥元的匯率波動，在24-07-2024高見17.638，並在26-07-2024低見17.556。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.267%。