阿曼里亞爾兌土庫曼斯坦馬納特匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌土庫曼斯坦馬納特的匯率目前為9.091，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.009%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌土庫曼斯坦馬納特的匯率波動，在21-07-2024高見9.092，並在21-07-2024低見9.091。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.012%。