阿曼里亞爾兌聖赫勒拿鎊匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌聖赫勒拿鎊的匯率目前為2.019，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.348%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌聖赫勒拿鎊的匯率波動，在25-07-2024高見2.021，並在22-07-2024低見2.008。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.120%。