阿曼里亞爾兌索羅門群島元匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌索羅門群島元的匯率目前為21.404，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.009%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌索羅門群島元的匯率波動，在23-07-2024高見21.791，並在24-07-2024低見21.377。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.920%。