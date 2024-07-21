阿曼里亞爾兌沙地阿拉伯利雅匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌沙地阿拉伯利雅的匯率目前為9.745，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.011%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌沙地阿拉伯利雅的匯率波動，在26-07-2024高見9.745，並在21-07-2024低見9.742。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.021%。