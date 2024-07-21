阿曼里亞爾兌卡塔爾里亞爾匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌卡塔爾里亞爾的匯率目前為9.471，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.009%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌卡塔爾里亞爾的匯率波動，在21-07-2024高見9.472，並在21-07-2024低見9.470。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.025%。