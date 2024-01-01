開曼群島元兌秘魯新索爾匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌秘魯新索爾的匯率目前為4.564，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.111%。

在過去一星期，開曼群島元兌秘魯新索爾的匯率波動，在24-07-2024高見4.609，並在26-07-2024低見4.552。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.503%。