科威特第納爾兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌巴基斯坦盧比的匯率目前為910.642，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.177%。

在過去一星期，科威特第納爾兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在21-07-2024高見911.989，並在21-07-2024低見909.031。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.270%。