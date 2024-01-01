科威特第納爾兌緬甸緬元匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌緬甸緬元的匯率目前為6,870.300，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.010%。

在過去一星期，科威特第納爾兌緬甸緬元的匯率波動，在25-07-2024高見6,884.920，並在25-07-2024低見6,869.850。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.092%。