科威特第納爾兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為276.034，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.512%。

在過去一星期，科威特第納爾兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在22-07-2024高見279.079，並在26-07-2024低見275.580。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.775%。