科威特第納爾兌澳元匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌澳元的匯率目前為4.994，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.098%。

在過去一星期，科威特第納爾兌澳元的匯率波動，在25-07-2024高見5.017，並在21-07-2024低見4.887。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.285%。