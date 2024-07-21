科摩羅法郎兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為0.268，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.109%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在26-07-2024高見0.268，並在21-07-2024低見0.265。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.513%。