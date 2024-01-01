科摩羅法郎兌柬埔寨瑞爾匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌柬埔寨瑞爾的匯率目前為9.065，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.228%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌柬埔寨瑞爾的匯率波動，在23-07-2024高見9.100，並在25-07-2024低見9.046。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.144%。