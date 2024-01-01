科摩羅法郎兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌匈牙利福林的匯率目前為0.795，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.091%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌匈牙利福林的匯率波動，在25-07-2024高見0.802，並在22-07-2024低見0.791。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.284%。