科摩羅法郎兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌智利比索的匯率目前為2.104，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.326%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌智利比索的匯率波動，在26-07-2024高見2.104，並在24-07-2024低見2.080。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.667%。