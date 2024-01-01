1 根西島鎊兌安哥拉寬紮

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如何將根西島鎊兌換成安哥拉寬紮

  • 1

    輸入金額

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    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇GGP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇AOA你要兌換成哪一種目標貨幣。

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根西島鎊安哥拉寬紮兌換率
1 GGP1,054.46000 AOA
5 GGP5,272.30000 AOA
10 GGP10,544.60000 AOA
20 GGP21,089.20000 AOA
50 GGP52,723.00000 AOA
100 GGP105,446.00000 AOA
250 GGP263,615.00000 AOA
500 GGP527,230.00000 AOA
1000 GGP1,054,460.00000 AOA
2000 GGP2,108,920.00000 AOA
5000 GGP5,272,300.00000 AOA
10000 GGP10,544,600.00000 AOA
安哥拉寬紮根西島鎊兌換率
1 AOA0.00095 GGP
5 AOA0.00474 GGP
10 AOA0.00948 GGP
20 AOA0.01897 GGP
50 AOA0.04742 GGP
100 AOA0.09484 GGP
250 AOA0.23709 GGP
500 AOA0.47418 GGP
1000 AOA0.94836 GGP
2000 AOA1.89671 GGP
5000 AOA4.74178 GGP
10000 AOA9.48356 GGP