埃塞俄比亞比爾兌聖赫勒拿鎊匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌聖赫勒拿鎊的匯率目前為0.013，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.267%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌聖赫勒拿鎊的匯率波動，在25-07-2024高見0.013，並在22-07-2024低見0.013。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.273%。