埃塞俄比亞比爾兌莫桑比克梅蒂卡爾匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率目前為1.105，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.058%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率波動，在24-07-2024高見1.108，並在26-07-2024低見1.105。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.186%。