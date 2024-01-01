埃塞俄比亞比爾兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為8.198，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.628%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在21-07-2024高見8.250，並在23-07-2024低見8.169。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.588%。