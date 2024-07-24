埃塞俄比亞比爾兌圭亞那元匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌圭亞那元的匯率目前為3.615，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.029%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌圭亞那元的匯率波動，在24-07-2024高見3.624，並在24-07-2024低見3.605。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.292%。