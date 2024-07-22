埃塞俄比亞比爾兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌阿根廷比索的匯率目前為16.079，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.410%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌阿根廷比索的匯率波動，在24-07-2024高見16.092，並在22-07-2024低見16.008。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.197%。