阿爾及利亞第納爾兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為0.034，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.299%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在24-07-2024高見0.034，並在23-07-2024低見0.034。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.167%。