阿爾及利亞第納爾兌緬甸緬元匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌緬甸緬元的匯率目前為15.652，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.057%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌緬甸緬元的匯率波動，在26-07-2024高見15.665，並在24-07-2024低見15.617。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.178%。