阿爾及利亞第納爾兌伯利茲元匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌伯利茲元的匯率目前為0.015，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.056%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌伯利茲元的匯率波動，在26-07-2024高見0.015，並在24-07-2024低見0.015。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.119%。