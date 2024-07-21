阿爾及利亞第納爾兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌白俄羅斯盧布的匯率目前為0.024，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.036%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在21-07-2024高見0.024，並在24-07-2024低見0.024。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.162%。