阿爾及利亞第納爾兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率目前為0.013，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.310%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率波動，在25-07-2024高見0.013，並在23-07-2024低見0.013。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.175%。