多明尼加比索兌突尼斯第納爾匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌突尼斯第納爾的匯率目前為0.052，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.131%。

在過去一星期，多明尼加比索兌突尼斯第納爾的匯率波動，在26-07-2024高見0.053，並在25-07-2024低見0.052。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.300%。