多明尼加比索兌塞爾維亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌塞爾維亞第納爾的匯率目前為1.820，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.092%。

在過去一星期，多明尼加比索兌塞爾維亞第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見1.826，並在23-07-2024低見1.816。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.312%。