多明尼加比索兌秘魯新索爾匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌秘魯新索爾的匯率目前為0.063，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.287%。

在過去一星期，多明尼加比索兌秘魯新索爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.064，並在26-07-2024低見0.063。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.598%。