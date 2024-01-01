多明尼加比索兌毛里塔尼亞烏吉亞匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率目前為0.669，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.070%。

在過去一星期，多明尼加比索兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率波動，在26-07-2024高見0.670，並在25-07-2024低見0.668。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.279%。