多明尼加比索兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌蒙古圖格里克的匯率目前為57.053，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.175%。

在過去一星期，多明尼加比索兌蒙古圖格里克的匯率波動，在26-07-2024高見57.265，並在25-07-2024低見57.018。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.374%。