多明尼加比索兌緬甸緬元匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌緬甸緬元的匯率目前為35.461，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.176%。

在過去一星期，多明尼加比索兌緬甸緬元的匯率波動，在26-07-2024高見35.587，並在26-07-2024低見35.446。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.301%。