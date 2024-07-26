多明尼加比索兌黎巴嫩鎊匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌黎巴嫩鎊的匯率目前為1,510.370，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.232%。

在過去一星期，多明尼加比索兌黎巴嫩鎊的匯率波動，在26-07-2024高見1,514.510，並在26-07-2024低見1,509.770。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.279%。