多明尼加比索兌危地馬拉格查爾匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌危地馬拉格查爾的匯率目前為0.131，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.285%。

在過去一星期，多明尼加比索兌危地馬拉格查爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.131，並在26-07-2024低見0.131。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.279%。